Ödüllü profesörün müthiş dönüş hikayesi! Babasının bir sözü yetti: Kazanan Türkiye oldu...

"BABAM TELEFONDA BANA 'DÖN ÜLKENE HİZMET ET' DEDİ"

Fransa ve Japonya'da çeşitli üniversitelerde kimya alanında çalışmalar yaptım. Doktora sonrası 2010-2011'de dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak kabul edilen Massachusetts Institute of Technology (MIT) Kimya Mühendisliği Bölümü'ne yapılan sınavlar sonucunda dünya genelinde başvuran çok sayıda araştırmacı arasından proje araştırmacı olarak seçildim. Ben köylü çocuğuyum, annem babam yörük. Amerika'dayken babam telefonda 'Ülkene dön ve ülkene hizmet et' dedi.

Hiç kimse benim Türkiye'ye döneceğimi tahmin etmiyordu. Van'da hizmet etmenin ayrı bir anlamı var. Ben hep ülkeme güvendim. Yurtdışındayken de ülkeme güveniyordum. Benim en büyük motivasyonum ülkeme güvenimdi. Ülkeme hep gurur duyarak baktım. Çünkü ben biliyorum ki benim ülkem çalışan insanın arkasında durur, bilimsel çalışmalar yaparsam ülkem, devletim bana destek verir. Devletim sağ olsun.