On Numara Çekilişinde En Çok Çıkan Sayılar - On Numara En Çok İkramiye Kazandıran Sayılar

Milli Piyano İdaresi ile gerçekleştirilen On Numara çekilişi kazandıramaya devam ediyor. Yeni dönemde ikramiye tutarları artarken, bu oyuna olan ilgili de bir hayli yükseldi. On Numara çekilişi için kuponlarını oluşturulan kişiler oyun hakkındaki istatistikleri de araştırıyor. On Numara'da en çok hangi sayılar çıktı sorusu bu noktada merak konusu oluyor. On Numara en çok çıkan sayılar listesine göz atarak bu numaralara kuponlarınızda yer verebilirsiniz. İşte, On Numara'da en çok çıkan sayılar ve kazandıran numaralar listesi...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİNDE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango'nun her hafta Pazartesi ve Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirilen şans oyunu kazandırmaya devam ediyor. Her hafta dağıttığı ikramiyeler ile yüzleri güldüren On Numara'da yapılan her çekiliş heyecanla takip ediliyor.

On Numara için kuponlarını oluşturacak olan kişiler seçeceği rakamlar öncesinde araştırmalar yaparak istatistikleri de inceliyor. On Numara'da en çok çıkan sayılar ise bu noktada merak konusu oluyor. On Numara çekilişinde en fazla çıkan sayılar listesi şöyle;

Milli Piyango ile Sisal Şans ortaklığında gerçekleştirilen On Numara'da en çok 3, 5, 23, 26, 35, 34, 42, 62, 72 ve 77 rakamları çıkmıştır. Bu istatistikler 2019 yılına aittir.

- 3 sayısı toplamda 266 defa,

- 5 sayısı toplamda 261 defa,

- 23 sayısı 264 defa,

- 26 sayısı 272 defa,

- 34 sayısı 263 defa,

- 35 sayısı 271 defa,

- 42 sayısı 263 defa,

- 62 sayısı 263 defa,

- 72 sayısı 264 defa,

- 77 sayısı 263 defa çıkmıştır

ON NUMARA HAKKINDA

On Numara çekilişi için kupon oluşturanlar her bir kolonu oluştururken 80 adet numara içerisinden 10 tane seçmesi gerekir. 10 numara seçildiğinde bir kolon oluşmuş olur. Her bir kolonun fiyatı ise 2 TL'dir.

10 numarayı da doğru olarak tahmin eden kişi büyük ikramiyeyi kazanır. Bu rakamların tamamını kimsenin tahmin edemediği takdirde ise ikramiye artarak bir sonraki çekilişe devreder.