Otogara uyuşturucu çıkarması! Uyuşturucuları kapüşona zulalamış

İstanbul Emniyeti, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, sevkiyatı yapılması planlanan kilolarca uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin kazağının kapüşonuna yaptığı uyuşturucu zulası polis kameraları tarafından böyle görüntülendi.

İstanbul Emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda operasyon gerçekleştirdi. Otogarda detaylı arama gerçekleştiren İstanbul Emniyeti, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

KAPÜŞONDA UYUŞTURUCU ZULASI



Güven Timleri'nce gerçekleştirilen üst aramaları kapsamında bir şüphelinin kapüşonuna uyuşturucu zulaladığı ortaya çıktı. Arama çalışmalarının devamında şehir dışına sevkiyatı planlanan toplam 8 kilo 756 gram uyuşturucu madde, 18 uyuşturucu hap ve bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 Şüpheli "Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.