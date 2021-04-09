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Giriş Tarihi: 9.4.2021 20:46 Son Güncelleme: 9.4.2021 20:46

Otomobiliyle 30 metre yüksekten düşen ağır yaralandı

Otomobiliyle 30 metre yüksekten düşen hemşire ağır yaralandı

'da kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden , yaklaşık 30 metrelik istinat duvarından bir evin bahçesine uçtu. O sırada bahçede birinin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, hemşire ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ermenek ilçesi Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ermenek Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Seycan Alan (26), mesai bitimi işten evine gitmek için otomobiline binerek yola çıktı.

30 METREDEN EVİN BAHÇESİNE UÇTU

Genç hemşirenin kullandığı otomobil stabilize yolda seyrederken kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre derinliğindeki istinat duvarından bir evin bahçesine uçtu. Evin duvarına da çarpan otomobil ters döndü.

ÇALIŞTIĞI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinde ağır yaralı olarak çıkarılan genç hemşire, olay yerine sevk edilen ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı hemşire hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORMUŞ

Nişanlı olan genç hemşirenin Ramazan Bayramı'ndan sonra düğününün olacağı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Otomobiliyle 30 metre yüksekten düşen hemşire ağır yaralandı
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