Otomobiliyle 30 metre yüksekten düşen hemşire ağır yaralandı

ÇALIŞTIĞI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinde ağır yaralı olarak çıkarılan genç hemşire, olay yerine sevk edilen ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı hemşire hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.