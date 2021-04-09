Risk haritasında zirvede olan Samsun'da vaka yayılım hızı korkuttu

Nüfus bakımından Türkiye'deki onlarca ilden büyük olan Çarşamba, Bafra, İlkadım ve Atakum gibi ilçelerin vaka yayılım hızında ilk sıralarda yer alması ise virüsün Samsun'daki yayılım hızı ile ilgili korkunç tabloyu gözler önüne serdi.