Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da Nisan ayında kar sürprizi
Giriş Tarihi: 9.4.2021 13:34

'da Nisan ayında kar sürprizi

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Sakarya'da Nisan ayında kar sürprizi

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 15-20 santimetreyi buldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi'nde sıcaklığının 10 derece ve altına inmesi beklendiği yönünde tahminde bulunmasının ardından, sıcaklığın 4 dereceye kadar düştüğü Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, Sakarya'nın Hendek ilçesinin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yaklaşık 15-20 santimetre olduğunu aktaran Hendek Akpınar Mahalle Muhtarı Ogün Gülmez, Nisan ayı başındaki kar yağışını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya'da Nisan ayında kar sürprizi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA