Sakarya'da Nisan ayında kar sürprizi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi'nde sıcaklığının 10 derece ve altına inmesi beklendiği yönünde tahminde bulunmasının ardından, sıcaklığın 4 dereceye kadar düştüğü Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, Sakarya'nın Hendek ilçesinin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yaklaşık 15-20 santimetre olduğunu aktaran Hendek Akpınar Mahalle Muhtarı Ogün Gülmez, Nisan ayı başındaki kar yağışını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti.