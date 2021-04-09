Şanlıurfa'da akraba iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Kavgada tabanca ve bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmet Rızvanoğlu ile İbrahim Halil Rızvanoğlu, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.