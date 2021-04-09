Şanlıurfa'da akraba iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'daki korkunç olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan akraba iki aile fertleri arasında tartışma çıktı. Sebebi bilinmeyen tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa, bıçak ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI
Kavgada tabanca ve bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmet Rızvanoğlu ile İbrahim Halil Rızvanoğlu, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Rızvanoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.