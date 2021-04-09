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Giriş Tarihi: 9.4.2021 22:03

'da akraba iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

DHA
Şanlıurfa'da akraba iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

'da, akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa, bıçak ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'daki korkunç olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan akraba iki aile fertleri arasında tartışma çıktı. Sebebi bilinmeyen tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa, bıçak ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Kavgada tabanca ve bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmet Rızvanoğlu ile İbrahim Halil Rızvanoğlu, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Rızvanoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren Rızvanoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Şanlıurfa'da akraba iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
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