Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Kavga akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Halide Nusret Zorlu Tuna Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Husumetli oldukları öne sürülen iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmet R. ve İ.R sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balıklıgöl ve Mehmet Akif İnan eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ahmet R. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın daha fazla büyümemesi için mahallede önlem aldı.Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı