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Giriş Tarihi: 9.4.2021 11:26

kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Sinan Yılmaz’ın hayatı!

Sinan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Sinan Yılmaz’ın hayatı!

Ünlü müzisyen bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu oluyor. Karadeniz müziklerini seslendiren isimle ilgili olarak , kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir sorusuna yanıt aranıyor. Birçok albüm çalışması olduğu bilinen Sinan Yılmaz’ın asıl çıkışı Kolbastı, Lingo Lingo Şişeler olmuştur. 1978 Yılında Trabzon’ un Maçka ilçesinde doğan Sinan Yılmaz 6 yaşına kadar burada büyümüştür. Daha sonra ailesiyle birlikte Adapazarı’na taşınmış ilk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır.

Sinan Yılmaz son günlerde hayatıyla merak edilen isimler arasında bulunuyor. Müzik alanında birçok çalışması olan ünlü isimle ilgili olarak Sinan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranıyor. Son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları arasında bulunan Sinan Yılmaz hayatıyla merak edildi. Ünlü şarkıcı Sinan Yılmaz 1978 Yılında Trabzon' un Maçka ilçesinde doğmuştur.

SİNAN YILMAZ KİMDİR?

Kolbastı şarkısı ile büyük çıkış yapan ve yeni bir akım başlatan Sinan Yılmaz son günlerin popüler isimleri arasında bulunuyor. Son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu olan Sinan Yılmaz hayatı ile ilgili detaylar şöyle;

SİNAN YILMAZ HAYATI

1978 Yılında Trabzon' un Maçka ilçesinde doğan Sinan Yılmaz 6 yaşına kadar burada büyümüştür. Daha sonra ailesiyle birlikte Adapazarı'na taşınmış ilk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. Lise ikinci sınıftayken ailesiyle beraber Almanya' ya göç eden Yılmaz burada müzik eğitimi almaya başlamıştır.

Sanatçı bir aileden gelen Sinan Yılmaz ağabeyi Adnan Yılmaz' ın desteğiyle müzik eğitimi alarak kendini geliştirmiş Almanya' da kurduğu grupla eğlencelerde, düğünlerde, şenliklerde sahne almıştır. 1989 yılında Sevgi Dünyası isimli ilk kasetini çıkartarak müzik piyasasına giren Yılmaz, ardından 1992 yılında Gurur isimli ikinci kasetini,1996 yılında Kralını tanımam adlı üçüncü kasetini çıkartmıştır. Daha sonra müzik piyasasına ara veren Yılmaz 2004 yılında çıkardığı Sende Kaldı adlı albümle müzik piyasasına bomba gibi düşmüştür.

Bu albümünde bulunan Kolbastı parçası Karadeniz ve Türk gençliği tarafından Kolbastının yeniden keşfedilmesini sağlamış ve bu gün Trabzonspor' un maçlardan sonra oynaması ile gündemde kalmaya devam etmiştir.

SİNAN YILMAZ ŞARKILARI

Kolbastı

Lingo Lingo Şişeler

Çayır Biçerim Çayır

Sende Kaldı

Ölümüm Olur

Aglarum

Yarim

Onun Adı Köksal Baba

Gitme

Güvercinim Süt Beyaz

Hastasıyız Dede

Sakarya Çiftetellisi

Kor Olda Nankör Olma

Alev Alev

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Sinan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Sinan Yılmaz’ın hayatı!
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