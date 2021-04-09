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Giriş Tarihi: 9.4.2021 12:24

’te kaza 1 yaralı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te kaza 1 yaralı

’nın ilçesi sanayi kavşağında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa karayolunun 5 kilometresinde meydana gelen kazada Neşet Boğa yönetiminde bulunan otomobil, sanayi sitesine girmeye çalıştığı sırada ile Şanlıurfa istikametinden ilçe merkezine seyir halinde bulunan sürücüsü belirlenmeyen minibüs ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücüsü Neşet Boğa kazayı ucuz atlattı, araçtan itfaiye yardımıyla çıkarılan yaralı ambulansla Siverek Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Siverek’te kaza 1 yaralı
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