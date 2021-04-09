Skandal hata bayılttı

Çanakkale'de isim benzerliği ve yanlış düzenlenen evrak yüzünden filmleri aratmayan bir olay yaşandı. 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Recep Çelik (92) ve Recep Yılmaz (69) isimli iki hastadan Yılmaz, durumu ağırlaşınca Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak nakil evraklarına hastanın iletişim bilgileri yerine yanlışlıkla Çelik'in isim ve kimlik bilgileri girildi. Çanakkale Devlet Hastanesi'nde solunum yetmezliği ve korona tanısıyla tedavi altına alınan Yılmaz iki saat sonra hayatını kaybetti. Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından hastane yönetimi Yılmaz'ın yakınları yerine Recep Çelik'in oğlu Hilmi Çelik'e ulaşarak acı haberi verdi. Babasının ölüm haberiyle yıkılan Hilmi Çelik, cenaze işlemlerine başladı. Hilmi Çelik ve yakınları, koronavirüs tedbirleri kapsamında babalarının cenazesini görmeden Çanakkale Belediyesi Asri Mezarlık'taki annelerinin yanına defnettiler. Babasının mezarı başında gözyaşı döken Hilmi Çelik, babası için dua edip, mevlit okuttu.Defin işleminin ardından Hilmi Çelik bazı evrakları teslim almak için gittiği hastanede, babasının yaşadığını öğrendi. Hastanedeki görevliler bir yanlışlık olduğunu, babasının pandemi bölümünde tedavisinin sürdüğünü söylediler. Daha sonra görevliler Recep Çelik'i hasta yatağı ile birlikte başhekiminin odasına götürdü. Öldü sandığı babasını gören Hilmi Çelik baygınlık geçirdi. Başhekim Prof. Dr. Muammer Karaayvaz'ın yapılan hata nedeniyle kendisinden özür dilediğini belirten Çelik, "Babamı görünce şoke oldum. İnanamadım. Başhekim, kimlik numarasının karıştırıldığını, bunun için özür dilediğini söyledi. Ben de 'Biz kimi defnettik annemin yanına' dedim. O da 'Aynı isimli başka hastayı' dedi. Sevinci de üzüntüyü de bir arada yaşıyorum" dedi.RECEP Yılmaz'a ait cenazenin mezarlıktan çıkarılarak ailesine teslim edileceği bildirildi. SABAH'ın ulaştığı Recep Yılmaz'ın oğlu Servet Yılmaz da büyük şok yaşadığını belirterek "Hastaneden aradılar. Korona nedeniyle ben de evde karantinadayım. Babamın öldüğünü, ancak bir yanlışlık olduğunu, isimlerin karıştığını ve cenazenin defnedildiğini söylediler. Prosedür gereği savcılığa başvurmamız gerekiyormuş. Kafamız allak bullak oldu. Babamızın cenazesini mezardan çıkartıp tekrar defnedeceğiz" dedi.