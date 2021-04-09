Ağabeyini öldüren Erdoğan Has’ın 15 yıl hapsine karar verildi!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Güngören'de 15 Nisan 2019 tarihinde şüpheli Erdoğan Has ile maktul Ergin Has ile kardeş oldukları ve karşılıklı dairede oturdukları aktarıldı. Şüpheli Erdoğan ile maktul Ergin'in arasında yakın zamana dayalı kira ve mal paylaşımı meselesinden dolayı husumet bulunduğunun açıklandığı iddianamede, olaydan 4-5 gün öncesi maktul Ergin'in karşı dairede oturan kardeşi Erdoğan'ın kapısına dayandığı, küfürler ederek bağırdığı ve fiziksel kavga yaşandığı anlatıldı.

Olay günü maktul Ergin'in kardeşi Erdoğan'ı arayarak ganyan bayine çağırdığı belirtilerek şüpheli Erdoğan'ın buluşmaya giderken yanına ruhsatsız tabanca aldığına yer verildi. Maktul ile şüphelinin alacak verecek ve kira meseleleri yüzünden tekrar tartıştıklarının anlatıldığı iddianamede Erdoğan Has'ın ağabeyi Ergin'i yanındaki ruhsatsız tabanca ile 3 el ateş ederek öldürdüğü aktarıldı. Olay yerinde bulunan şüpheli Serkan Şahin ile Yunus Hacıosmanoğlu'nun ise Erdoğan Has'a yardım ederek maktulü dışarı çıkardıklarının belirtilerek Erdoğan Has'ın silahı ile birlikte kolluk kuvvetlerine teslim olduğu ifade edildi.





Şüpheli Erdoğan Has'ın 'kardeşi tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, diğer şüpheliler Serkan Şahin ile Yunus Hacıosmanoğlu'nun 'tasarlayarak öldürmeye yardım' suçundan 20 yıla kadar hapsi talep edildi.



Bakırköy 13 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Erdoğan Has SEGBİS ile katıldı. Avukatı duruşmada hazır bulundu.



"KEŞKE BANA ZARAR GELSEYDİ"



Duruşmada söz alan sanık Erdoğan Has, pişmanlığını ifade ederek, "Böyle bir sonun olacağını düşünmemiştim. Her zaman ağabeyimin arkasında durdum. Ailesi eşiyle ilgili sıkıntılarda da hep kendisini sakinleştirdim. Olay günü apartman zifiri karanlıktı. Bana saldırdı. Silahıma müdahale ettiği için patladı. Benim iradem dışında gerçekleşti. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Keşke zarar bana gelseydi" dedi.



15 YIL HAPSİNE KARAR VERİLDİ



Mahkeme heyeti, haksız tahrik altında kardeşe karşı kasten öldürme suçundan yargılanan sanığın haksız tahrik altında kaldığı ve iyi hali göz önünde bulundurularak 15 yıl hapsine, kasten öldürme suçuna yardım suçundan Serkan Şahin ile Yunus Hacıosmanoğlu'nun da ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.