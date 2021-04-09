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Giriş Tarihi: 9.4.2021 20:55 Son Güncelleme: 9.4.2021 20:56

Son Dakika - ’de korkutan deprem! - ’da da hissedildi!

Son Dakika - Akdeniz’de korkutan deprem! Muğla - Datça’da da hissedildi!

Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. ile (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre - açıklarında 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Muğla ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz'de saat 20.21'de 3.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 17.0 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve Antalya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: AKDENİZ'DE 3.7 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Muğla ve Antalya'da da hissedilen son dakika Akdeniz deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Akdeniz'de yerin 1.6 kilometre derinliğinde saat 21.21'de meydana gelen depremin şiddeti 3.9 olarak duyuruldu.

AFAD VERİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan verilerde ise merkez üssünün Ege Denizi olduğu açıklanan deprem saat 20.41'de yerin 17.9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Şiddeti ise 3.7 olarak açıklandı.

DEPREMİN HARİTA ÜZERİNDEKİ MEVKİSİ

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Son Dakika - Akdeniz’de korkutan deprem! Muğla - Datça’da da hissedildi!
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