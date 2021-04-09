Son dakika haberi: Duygu Çelikten davasında flaş gelişme! Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı...

Öyle bir ceza verin ki Türkiye'deki kadın cinayetlerine örnek olsun. Adaletinize güveniyorum. Sanığın ömür boyu idamını istiyorum" diye konuştu.

Sanık Veli Ünder ise Çelikten'i ailesinden daha çok sevdiğini belirterek, "Ben rahmetliye böyle bir şey yapmak istemedim" dedi.

Sanıkların tutukluluğunun devamına karar verilen duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.