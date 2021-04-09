Son dakika haberi: İlkay Tokkal ve ailesi katledilmişti! 50 dakika savunma yaptı



Tokkal ailesinin katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa, emniyet ile savcılıkta verdiği ifadelerde aileyle aralarında herhangi bir husumet ve tartışma olmadığını iddia ederek, "İlkay ve Emel Tokkal çifti ile 4 yıldır tanışırız. Ailece görüşürüz. Ben daha önce inşaat işinde çalışıyordum.