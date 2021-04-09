Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 8 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün, MP TV ile Youtube canlı yayında şans oyunu severler için belirleniyor. MPİ'nin popüler şans oyununun peş peşe gelen devirlerle 14 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyesini kazanmak isteyen ve Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar 8 Nisan MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (8 NİSAN)

Milli Piyango Online aracılığıyla 8 Nisan MPİ Süper Loto sonuçları ile birlikte MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şu şekilde;