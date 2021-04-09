Süper Loto’da En Çok Çıkan Sayılar - Süper Loto Oyununda En Çok İkramiye Kazandıran Sayılar

Süper Loto oynayarak zengin olma hayalleri kuranlar kuponlarını oluştururken çeşitli istatistiklere dikkat ediyor. Süper Loto'da en çok çıkan sayılar da oluşturulan kuponlarda kullanılmak üzere sıkça araştırılıyor. Süper Loto'da en çok hangi sayılar çıktı sorusu bu noktada merak konusu olurken, Süper Loto en çok çıkan sayılar listesine bu başlık altında yer verdik. Süper Loto'da en çok çıkan sayılar ve en çok kazandıran rakamlar listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango Sisal Şans ortaklığı ile her hafta üç kere çekilen şans oyunu kazandırmaya devam ediyor. Zengin olma hayalleri kuran kişiler kuponlarını oluştururken ince eleyip, sık dokuyor. Her ne kadar şans oyunu olsa da birçok kişi tüm istatistikleri değerlendirdikten sonra kuponları için sayıları seçiyor. Süper Loto'da en çok çıkan sayılar da bu noktada en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçmişte yapılan çekilişlerde bazı rakamların daha sık çıkması dikkatleri çekerken, bu rakamlara birçok kişi kuponlarında yer veriyor.

Süper Loto'da yapılan çekilişlerde en çok çıkan sayılar listesinde 3-5-13-37-45-1-43--33-17-31-22 rakamları gelmektedir. Üçlü kombinasyonlara göre en çok çıkan sayılar 21, 22 ve 54 sayıları toplamda 4 kez, 15, 17 ve 37 sayıları toplamda 4 kez, 4, 28 ve 54 sayıları ise toplamda yine 4 kez bir arada çıkmıştır.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ TAKVİMİ

Milli Piyango ile gerçekleştirilen Süper Loto, hafta üç kez noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Diğer şans oyunlarına bakıldığında daha fazla çekiliş yapıldığı görülen bu şans oyununa ilgi giderek artıyor. Süper Loto çekilişi her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılıyor.

SÜPER LOTO ÜCRETİ

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.