Trakya’da Romanlar Günü sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle Türkiye'de 8 Nisan'ın "Romanlar Günü" ilan edilmesi, Trakya'daki Romanları sevindirdi. Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güyümgüler ve Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, kararın Romanlar açısından memnuniyet verici olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Şallı, "İnşallah Türkiye'deki Romanlar ve diğer toplumsal sınıflar, hiçbir zaman ayrımcılık yaşamadan hep birlikte güzel günler yaşarız" dedi. Tekirdağ Roman Kültürünü Yaşatma ve Müzisyenler Derneği Başkanı Ümit Satılmış da "Ülkemizde Roman vatandaşlar çok rahat değildi, hep ihmal ediliyordu. AK Parti, Romanlar için elinden gelen her şeyi yaptı. İstihdam, eğitim, sağlık konusunda ellerinden geleni yapıyorlar. Bunların üstüne de Romanlar Günü olması bizleri onure etti" diye konuştu. Lüleburgaz Müzisyenler Roman Halk Dansları Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Gürler ise 8 Nisan Romanlar Günü'nün artık en coşkulu şekilde kutlanacağını vurguladı. AA