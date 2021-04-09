Tramvay durağında şüpheli valiz paniği

İzmit İlçesi Doğukışla Gençlik Parkı durağı çimenlik alanda sabah saatlerinde sahipsiz bir bavul bulundu. Bavulu yaklaşık 7 saat kimse almaya gelmeyince durum, polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli valizin bulunduğu alana emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemleri aldı. Bölgede yaşanabilecek olası patlama alanına yakınlığı nedeniyle tramvay seferleri de geçici süreliğine durduruldu Tamamen güvene alınan bölgede şüpheli valiz, bomba İmha ekiplerinin fünyeyle patlatması sonucu açıldı. Patlamanın ardından içi boş dolduğu görülen valiz polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.