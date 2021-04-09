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Giriş Tarihi: 9.4.2021 16:04

Tramvay durağında şüpheli valiz paniği

ABBAS ÇAKAR
Tramvay durağında şüpheli valiz paniği

Kocaeli Doğukışla mevkisinde bulunan tramvay durağı mevkisinde unutulan şüpheli valiz, polis ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Paniğe neden olan valizin içi boş çıktı.

İzmit İlçesi Doğukışla Gençlik Parkı durağı çimenlik alanda sabah saatlerinde sahipsiz bir bavul bulundu. Bavulu yaklaşık 7 saat kimse almaya gelmeyince durum, polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli valizin bulunduğu alana emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemleri aldı. Bölgede yaşanabilecek olası patlama alanına yakınlığı nedeniyle tramvay seferleri de geçici süreliğine durduruldu Tamamen güvene alınan bölgede şüpheli valiz, bomba İmha ekiplerinin fünyeyle patlatması sonucu açıldı. Patlamanın ardından içi boş dolduğu görülen valiz polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

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Tramvay durağında şüpheli valiz paniği
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