Tuzla'da geri dönüşüm sosyal sorumlulukla birleştirildi

Tuzla'da geri dönüşüm çalışmaları, sosyal sorumluluk projesiyle birleştirildi. Toplama merkezlerine bırakılan bayat ekmekler belediye ekipleri tarafından toplanarak özel bir firma aracılığıyla geri dönüşüme kazandırılıyor. Toplanan her 300 kilo bayat ekmek karşılığında 1 adet gıda kolisi Gönül Elleri Çarşısı aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatıyla, belediye ile özel bir firma arasında yapılan protokol çerçevesinde, Tuzla'nın 17 mahallesinde oluşturulan bayat ekmek toplama merkezlerinde biriken ekmekler, belediye personelleri tarafından alınıyor. Firmanın deposunda tartılan bayat ekmekler, 300 kiloya bir gıda kolisi olacak şekilde değiştiriliyor. Değiştirilen gıda kolileri, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor. Tuzla'da bir yıl boyunca yapılan çalışmalar kapsamında toplanan yaklaşık 362 ton bayat ekmeğin gıda kolisi olarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaşması hedefleniyor. Yapılan çalışma ile hem israfın önüne geçilirken hem de bayat ekmeklerin geri dönüşüme kazandırarak ihtiyaç sahibi ailelere umut olması sağlanıyor. Bu kapsamda ilk teslimat ile alınan 40 gıda kolisi ise ihtiyaç sahibi aileler ile buluştu.



"TÜKETİLMEYEN BAYAT EKMEKLERİ GIDA KOLİSİ OLARAK DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"



Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Tuzla Belediyesi personeli Adem Ordukaya," Tuzla Belediyesi olarak 17 mahallede her gün bayat ekmek toplamaktayız. Sitelerde ve bazı noktalarda ekmek kutularımız var. 17 mahalleye dağıtılmış konteynerlerimiz var. Vatandaşlarımız bayat ekmekleri bu konteynerlere bırakıyorlar. Biz de bu konteynerlerden her gün toplamaktayız. Topladığımız ekmek miktarı yıllık 362 tondur. Bu ekmekleri anlaşmış olduğumuz firmaya vererek karşılığında ihtiyaç sahipleri için gıda kolisi almaktayız. Almış olduğumuz kolileri, Gönül Elleri Çarşımız tarafından tespit edilen ailelere dağıtılmaktadır. Tüketilmeyen bayat ekmekleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım kolisi olarak dönüştürüyoruz. 300 kilogram bayat ekmeğe bir gıda kolisi alıyoruz. İçerisinde temel gıdalar, yağ, bulgur, makarna, tuz salça gibi malzemeler var" dedi.