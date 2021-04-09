Van'da nefes kesen tatbikat

İl Müdürlüğünde verilen teorik bilgilerin ardından arama kurtarma sırasında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğrenen Arama Kurtarma Ekipleri olası deprem ve meydana gelecek felaket olaylarına karşı hazır hale geldi.

GÖNÜLLÜ ARAMA KURTARMA EKİBİ GÖREVE HAZIR

Bölgede bir ilke daha imza atarak Belediye bünyesinde gönüllü arama kurtarma ekibi oluşturduklarını söyleyen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, "Bugün Edremit arama kurtarma (EDAK) ile birlikte yine AFAD kontrolünde, UMKE ekiplerinin de katılımıyla bir tatbikat gerçekleştirdik. Son 10 yılda ülkemiz çok büyük felaketler yaşadı. Van depremi ve ikinci Van depremi, sonrasında çok yakın zamanda Elâzığ ve Başkale, İzmir depremi ve yine Van'da büyük bir acıya yol açan Bahçesaray çığ felaketini yaşadık. Bizler bu acılı günlerde halkımızın yanında olduk, yardımlarımız ve desteklerimizle ama profesyonel bir şekilde yanlarında olmak için bir eğitim almak gerekiyordu, bu noktada AFAD Müdürümüzle beraber iletişime geçtik tamamı gönüllü arkadaşlarımızdan oluşan bir ekip kurduk ve buraya eğitime gönderdik, bugün almış oldukları eğitimleri, bize çok güzel bir şekilde gösterdiler. Bu eğitimde emeği geçen AFAD birim ve müdürü, UMKE ve özellikle çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah ülkemize bu tür acıları yaşatmasın ama bunlarda hayatın bir gerçeği ve bunlara hazırlıklı olmalıyız. Bizde Edremit Belediyesi olarak bu anlamda çalışmanın bu boyutunda da olmak için hazırız.

ÜLKEMİZİN BU TÜR EKİPLERE ÇOK İHTİYACI VAR

Edremit Belediyesi tarafından kurulan gönüllü ekip için Belediye Başkanı İsmail Say'a teşekkür eden Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, "Ülkemizin bu tür ekiplere çok ihtiyacı var. İnşallah hiçbir eğitimin veresini kullanmak zorunda kalmazlar. Bununlar birlikte gerçekçi olmak lazım, ülkemiz AFED açısından çok riskli bir bölge. Biz bu anlamda hazırız inşallah bu eğitimleri kullanmak zorunda kalmayız ama olası bir Afete karşı biz hazırız" diye konuştu.