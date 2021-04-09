Yanlış restore edilen tarihi cami yeniden ihya edilecek!

Siirt'te 130 yıllık tarihi Şeyh Maruf Camisi, 2013 yılında yapılan restorasyonun ardından yıkılma ve çatlaklar nedeniyle kaderine terk edildikten sonra geçtiğimiz aylarda çıkan yangında tamamen tahrip oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü harap olan caminin yeniden restorasyonuna başlıyor.

Siirt'in koruma altındaki tarihi camilerinden Şeyh Maruf camisi, 130 yıl önce inşa edildi. Tarihi caminin yıllar içinde yaşanan yıpranma ve bozulmalara karşı restore edilmesi amacıyla 2013 yılında onarımdan geçirildi.

Tarihi geçitleri ve kuyusu bulunan caminin restorasyonundan bir süre sonra, taşıyıcı duvarlarında ve kolonlarında derin çatlaklar oluştu. Yıkılma tehlikesi yeniden oluşan tarihi caminin çatı kısmından da yağmur suları içeriye girdi.

Çevre sakinleri tarafından uzun süre tedirginlikle karşılandıktan sonra, ibadete kapatılan tarihi cami, geçen yıl nisan ayında çıkan yangında tamamen harap oldu. İç kısmında büyük hasar oluşan Şeyh Maruf camisinin tarihi ahşap bölümleri de yandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 21 Nisan'da ihalesi yapılacak restorasyon çalışması bir yıl içinde tamamlanacak.