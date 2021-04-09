Dualı, ayetli, anlamlı, kısa ve uzun en güzel Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dileyin! Yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri 9 Nisan 2021

İslam alemi açısından büyük önem taşıyan Cuma gününün gelmesi ile Cuma mesajları sorgulamaları da başladı. En güzel, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile iyi niyetlerini, dileklerini sevdikleri ile paylaşacak olanların sayısı artarken Hayırlı Cumalar mesajları için aramalar devam ediyor. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak olan bu önemli sözler, günün anlam ve önemine de vurgu yapacak. İşte en güzel, anlamlı, dualı, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları seçenekleri 9 Nisan 2021!

Mübarek Cuma gününün gelmesi ile Hayırlı Cumalar dileklerini paylaşmak isteyen vatandaşlar Cuma mesajları aramalarına başladılar. Ramazan ayına az bir zaman kala son Cuma gününde resimli, anlamlı, dualı mesajlar ve sözler büyük önem taşırken sosyal medya üzerinden paylaşımlar da sabah saatleri itibarıyla yapılmaya başlandı. Sizler de Cuma mesajları ve sözlerini sevdiklerinizle paylaşabilir, onları mutlu edebilir, dileklerinizi iletebilirsiniz.

CUMA MESAJLARI İLE CUMANIZ MÜBAREK OLSUN!

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.



Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam'ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.