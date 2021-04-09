Zonguldak'ta heyelan faciası! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Gürültüye koşan aile heyelan şoku yaşadı | Video

Yaşananları anlatan Fehmi Gün, "Öğlen oldu. Biz evdeydik. Gürültü duyduk. Baktım evimin önü yola indi. Öğlen saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Bu evde dört kişi yaşıyoruz. Yetkililere haber verdik. AFAD gelecek. Bundan 5 sene önce duvar çekildi. Duvarı tamamlamadılar" diye konuştu.