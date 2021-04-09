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Giriş Tarihi: 9.4.2021 15:50 Son Güncelleme: 9.4.2021 16:52

'ta faciası! Hayatlarının şokunu yaşadılar

İHA
Zonguldak'ta heyelan faciası! Hayatlarının şokunu yaşadılar

'ta panik dolu anlar yaşandı. Büyük bir gürültü duyan 4 kişilik aile, evden dışarı fırladı. Kapılarının önünde olduğunu gören vatandaşlar, hayatlarının şokunu yaşadı. İşte olay yerinin fotoğrafları…

Korkunç olay, öğle saatlerinde Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak üzerinde yaşandı. 4 kişilik Gün Ailesi'nin yaşadığı iki katlı evin önünde büyük bir gürültü yaşandı. Panikle sokağa koşan aile, evlerinin önünde heyelan olduğunu görünce hayatlarının şokunu yaşadı.


Kısa sürede evi terk eden aile, yetkililere ulaşmaya çalıştı. Komşularının teselli ettiği ve sahip çıktığı aile, heyelanın, yol genişletme çalışmaları sırasında yapılan duvarın tamamlanmadığı iddiasıyla meydana geldiğini öne sürdü.

Gürültüye koşan aile heyelan şoku yaşadı | Video

Yaşananları anlatan Fehmi Gün, "Öğlen oldu. Biz evdeydik. Gürültü duyduk. Baktım evimin önü yola indi. Öğlen saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Bu evde dört kişi yaşıyoruz. Yetkililere haber verdik. AFAD gelecek. Bundan 5 sene önce duvar çekildi. Duvarı tamamlamadılar" diye konuştu.


Drone ile havadan görüntülenen ve yolun bir kısmını kapatan heyelan sonrası yetkililerin temizleme çalışması yapması bekleniyor.

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Zonguldak'ta heyelan faciası! Hayatlarının şokunu yaşadılar
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