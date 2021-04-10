Adana’da garanti kupon baskını

Adana polisi yasa dışı bahis sitesi üzerinden oyun oynatıp kazanan kişilere paralarını vermeyerek dolandıran çeteyi tespit etti. Bu kapsamda yürütülen soruşturmada mağdur ettikleri 2 bin 425 kişiden 7 milyon 300 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin geçici süreliğine kurdukları 1630 internet sitesinde, olmayan spor müsabakalarını oynanıyormuş gibi gösterdikleri öğrenildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla hakkında gözaltı kararı verilen 122 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli 10 ilde şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.