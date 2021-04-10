Ağda yapmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri fetvasına oruçluyken ağda yapmak orucu bozuyor mu?

Onbir Ayın Sultanı Ramazan ayı için geri sayım sona erdi. Rahmet ayının gelmesiyle birlikte orucu bozan ve bozmayan şeyler de oruç tutacak müslümanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Merak edilen durumlar arasında oruçluyken ağda yapmak yer alıyor. Bu sebeple de oruçluyken ağda yapacak olanlar, ağda yapmak orucu bozar mı sorusuna cevap arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu soruyu yanıtlayarak, oruçluyken ağda yapmak ile ilgili meseleye açıklık getirdi.

Ağda yapmak, zaman olmayan durumlarda oruçluyken ihtiyaç duyulabilecek bir şey olabiliyor. Bu nedenle de orucunu riske atmak istemeyenler, "Ağda yapmak orucu bozar mı" sorusunun cevabını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı altında bir başkanlık olarak faaliyet gösteren Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı orucu bozan durumlar ile ilgili fetva ve bilgileri, bu bilgilerin kaynaklarını açıklıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kurulun verdiği fetvaya göre, ağda yapmak orucu bozar mı? İşte, Diyanet DİYK açıklamasına göre oruçluyken ağda yapmanın orucu bozup bozmayacağı hakkında bilgiler...