Ağda yapmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri fetvasına oruçluyken ağda yapmak orucu bozuyor mu?

Ağda yapmak, zaman olmayan durumlarda oruçluyken ihtiyaç duyulabilecek bir şey olabiliyor. Bu nedenle de orucunu riske atmak istemeyenler, "Ağda yapmak orucu bozar mı" sorusunun cevabını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı altında bir başkanlık olarak faaliyet gösteren Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı orucu bozan durumlar ile ilgili fetva ve bilgileri, bu bilgilerin kaynaklarını açıklıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kurulun verdiği fetvaya göre, ağda yapmak orucu bozar mı? İşte, Diyanet DİYK açıklamasına göre oruçluyken ağda yapmanın orucu bozup bozmayacağı hakkında bilgiler...
Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.
Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır.
Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir.
Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).