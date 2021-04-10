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Giriş Tarihi: 10.4.2021 16:42

Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı? fetvası ile oruçluyken kusmak hakkında bilgiler

Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı fetvası ile oruçluyken kusmak hakkında bilgiler

Onbir Ayın Sultanı için geri sayım sona erdi. Rahmet ayının gelmesiyle birlikte orucu bozan ve bozmayan şeyler de tutacak müslümanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Merak edilen durumlar arasında oruçluyken kusmak geliyor. Bu nedenle de oruçluyken sağlık sorunları nedeniyle kusan vatandaşlar, ağız dolusu kusmak orucu bozar mı sorusuna cevap arıyor. , bu soruyu yanıtlayarak, Ağız dolusu kusmak ile ilgili meseleye açıklık getirdi.

Ağız dolusu kusmak, oruçluyken karşılaşılabilecek bir durum. Bu nedenle de orucunu riske atmak istemeyenler, "Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. altında bir başkanlık olarak faaliyet gösteren Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı bu noktada merak edilenleri yanıtlıyor. Kurulun verdiği fetvaya göre, Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı? İşte, Diyanet DİYK açıklamasına göre oruçluyken kusmanın orucu bozup bozmayacağı hakkında bilgiler...

Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı fetvası ile oruçluyken kusmak hakkında bilgiler

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise bozulur.

Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı fetvası ile oruçluyken kusmak hakkında bilgiler

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı fetvası ile oruçluyken kusmak hakkında bilgiler

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 226).

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Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı fetvası ile oruçluyken kusmak hakkında bilgiler
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