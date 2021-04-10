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Giriş Tarihi: 10.4.2021 16:10

'da kuvvetli rüzgar!

MEHMET AL
Alanya'da kuvvetli rüzgar!

'nın İlçesinde dün akşam etkili olan kuvvetli rüzgar iş yerlerini olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar sonrasında ilçe merkezinde bulunan çok sayıda butiğin dışarısında bulunan cansız mankenler yollara saçılırken, trafik işaretlerinin de yer aldığı bazı tabelalar devrildi veya koptu.

Antalya'nın Alanya İlçesinde dün akşam etkili olan kuvvetli rüzgar iş yerlerini olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar sonrasında ilçe merkezinde bulunan çok sayıda butiğin dışarısında bulunan cansız mankenler yollara saçılırken, trafik işaretlerinin de yer aldığı bazı tabelalar devrildi veya koptu.

Kuvvetli rüzgardan Alanya'nın merkezinde bulunan kafelerin önünde bulunan masa ve sandalyeler ile belediyeye ait geri dönüşüm kutuları da nasibini aldı. İşletmelerin ve park halindeki araçların üzerine ağaç devrilmemesi tek teselli oldu.

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Alanya'da kuvvetli rüzgar!
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