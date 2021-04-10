Hayırsız evlada 15 yıl hapis talebi! Annesini gasp etmişti!





Barış Mahallesi'nde oturan 48 yaşındaki Leyla H. 18 Şubat 'ta polis merkezine giderek oğulu Mutlucan H.'nin kendisinin boğazına bıçak dayayarak boynundaki kolyeyi gasp ettiğini iddia ederek, oğlundan şikayetçi oldu. Annenin şikayeti üzerine soruşturma kapsamında, cumhuriyet savcısı, olaydan sonra tutuklanan Mutlucan H. hakkında "silahla yağma" suçundan iddianame hazırladı.



ANNESİNDEN 200 LİRA İSTEDİ



Büyükçekmece Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Mutlucan H.' nin müşteki Leyla H.' nin oğlu olduğu anlatıldı. Şüpheli Mutlucan H.'nin 18 Şubat 2020 tarihinde Beylikdüzü' nde annesi Leyla H.'den 200 lira istediği, annesinin şüpheliye para olmadığını söylemesinin ardından Mutlucan H.'nin sinirlenerek etrafa zarar verdiği kaydedildi.



"SENİ ÖLDÜRECEĞİM O 200 LİRAYI VERECEKSİN"



Hazırlanan iddianamede, şüphelinin tekrardan annesinden 200 lira istediği ve ardından Leyla H.'nin telefonunu zorla alarak, "bu telefonu satacağım, seni öldüreceğim o 200 lirayı vereceksin" dediği aktarıldı. Müşteki annenin parayı vermemesi üzerine eline bıçak alarak, "200 lirayı vermezsen seni öldürürüm" diyerek boğazına bıçak dayadığı ve basit tıbbi müdahale ile giderebilir şekilde yaraladığı belirtildi. Bu esnada annesinin boynundaki kolyeyi gören şüphelinin koparıp kolyeyi aldığı ardından yanından ayrıldığı, hazırlanan iddianamede anlatıldı.

Şüphelinin silahla yağma suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.