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Giriş Tarihi: 10.4.2021

Aracını çaldı, metrelerce sürükledi

İHA
Aracını çaldı, metrelerce sürükledi
Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi, Aynur Artık'ın aracını saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Aracının hareket ettiğini fark eden Artık, kapısına tutundu ancak, şüpheli durmayarak sürücüyü de metrelerce sürükledi. Fenalaşan Artık, vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını takibe alarak şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.
Artık, 'Peşinden koşup, kapıyı tuttum ancak durmadı ve beni sürükledi. Aracımızın bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.
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Aracını çaldı, metrelerce sürükledi
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