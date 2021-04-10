Avcılar’da güpegündüz silahlı saldırı! Bir kişi başından vuruldu

İstanbul Avcılar'da güpegündüz silahlı saldırı gerçekleşti. Kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü, seyir halinde olduğu sırada elindeki silahla Sefa Kenan Kılıç'a ateş açtı. Yayılan kurşunlardan biri Kılıç'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Kılıç, hastaneye kaldırılırken silahlı saldırgan ise aracıyla beraber kayıplara karıştı.

Dehşet anları İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü, sokak üzerinde bulunan Sefa Kenan Kılıç'a silahla ateş açmaya başladı.

Kılıç, açılan ateş sonucunda başından vurularak ağır yaralandı. Silahlı saldırgan ise yaşanan olayın ardından kayıplara karıştı. Silah sesleri sebebiyle büyük korku ve panik yaşayan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı durumdaki Sefa Kenan Kılıç'ı Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatırken, hastaneye kaldırılan Kılıç'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

5-6 EL SİLAH SESİ DUYDUM



Silahlı saldırı esnasında olay yerinde bulunan esnaf Atakan Güreşçi "İş yerinde oturuyordum. 5-6 el silah sesi duydum. Korkudan oturduğum yerden kalktım. Dükkanımın önünde vurulmuş, ağabey kanlar içerisindeydi. Silahtan yayılan mermiler başka araçlara da isabet etmiş. Bu kadar büyük olduğunu tahmin etmiyordum" diye konuştu.