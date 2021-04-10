Ayasofya’nın önünde “Hilal” oluşturdular

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıl Dönümü ve ‪10 Nisan‬ Polis Haftası; İstanbul Ayasofya Meydanı'nda maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları çerçevesinde kutlandı. Motosikletli Yunus Polisleri ve Atlı Polis Birlikleri'nin hazır bulunduğu törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı. Aktaş tek tek bütün polislerin haftasını kutladı. Polis araçları ve polisler Ayasofya Camisi'nin önünde "Hilal" şeklinde durdu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıl Dönümü çerçevesinde kutlanan "‪10 Nisan‬ Polis Haftası" kapsamında İstanbul'un Fatih İlçesi'ndeki Ayasofya Meydanı'nda temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tören düzenlendi. Törene katılanlara İstanbul Emniyeti Polisevi Şube Müdürlüğü tarafından maske ve el dezenfektanı verildi ve su ikramı yapıldı.

Bayraklarla süslenen Ayasofya Meydanı'ndaki '‪10 Nisan‬ Türk Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı. Törene; operasyonel şubeler başta olmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün farklı birimlerinden çok sayıda polis ve rütbeli katıldı. Motosikletli Yunus Polisleri, Atlı Polis Birlikleri, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Polisleri ile diğer birimlerde görevli polisler Ayasofya Meydanı'nda hazır bulundu. Maske, mesafe, temizlik kurallarına özen gösterildi. Polis araçları ve polisler Ayasofya Camisi'nin önünde "Hilal" şeklinde durdu.





KORTEJ HALİNDE YOLA ÇIKTILAR



Polislere Ali Yerlikaya adına kırmızı gül dağıtıldı. Törenin ardından 12 Motosikletli Yunus Timi, 12 Motosikletli Trafik Şahin Timi, 10 Motosikletli Narkotim ve 11 araçla kortej halinde ‪15 Temmuz‬ Şehitler Köprüsü'ne doğru yola çıktı.