Azeri gazi, şifayı Kocaeli’nde arıyor

Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ'daki topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda gazi olan asker Hasrat Guliyev, sağlığına kavuşabilmek için Kocaeli'de tedavisine devam ediyor. Azerbaycan devleti tarafından kurulan "YAŞAT Fonu" aracılığıyla İzmit'e getirilen Guliyev, fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. Azerbaycan'da aylarca tedavi gördüğünü aktaran Guliyev, "Kardeş Türkiye daha iyi dediler. Devlet sağolsun, buraya getirdi. Herkese teşekkür ederim. Doktorlar, hemşireler, fizyoterapistler hepsi yardımcı oluyor" dedi. Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Guliyev, "Kardeşin, kardeşten başka kimsesi yok. Türkiye, Azerbaycan kardeşliği eskilerden gelir. Bundan sonra da böyle devam edecek. Sağolsun Türkiye bize yardımcı oldu. Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan razı olsun" diye konuştu.