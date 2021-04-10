Bahçelievler'de depo yangını! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Olay İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Balçık Sokak'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 6 katlı bir binanın depo olarak kullanılan bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

BİNADA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Deponun kırık camlarından dumanlar yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına kontrol altına almak için çalışma başlattı. Alevlerin giderek büyümesi üzerine destek için Bakırköy'den de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bahçelievler ve Bakırköy'den gelen ekiplerin ortak çalışmasıyla yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Meydana gelen olayda ölü ve yaralıların bulunmadığı öğrenilirken, binada ise maddi hasar meydana geldi.