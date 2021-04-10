Bir kulüpten çok daha fazlası

Kocaeli'nde her ay bir kafede buluşarak farklı bir kitap okuyan grup, 2017'de daha çok kitapseverle buluşmak ve kitap okumaya olan ilgiyi artırmak amacıyla bir kulüp kurdu. Tülay Yanıkoğlu Yazıcı'nın kurucusu olduğu Okuma Sanatı Kulübü, kampanyalarla, yalnızca kitapseverleri bir araya getirmekle kalmadı pek çok öğrencinin de kitaba kavuşmasını sağladı.4 yılda 300 binin üzerinde kitap toplayıp, 61 devlet okuluna kitap ve kütüphane desteği verdiklerini belirten Yazıcı, "Düzenlediğimiz kampanyalarla, su sıkıntısı çeken Bangladeş ve Sudan'da su kuyuları açtırdık. Çocuklara maddi ve manevi desteklerde bulunduk. 40 ihtiyaç sahibi ailenin kışlık yakacak ihtiyacını karşıladık. Eğitimden geri kalmasın diye çocuklarımıza 20 tablet temin ettik" dedi.Yazıcı "5'inci yılımız için yeni projelerimiz var. Okuma Sanatı Hatıra Ormanı'nı kurmak ve çok sayıda kütüphaneye destek vermek için projelerimiz hazır. Okuyan, anlayan ve sorgulayan bireylerin yetiştirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Buradan herkese seslenmek istiyorum, vereceğiniz destekler çok kıymetli. Sizler de evlerinizde okuduğunuz kitapları kulübe hediye edip yüzlerce çocuğun okumasına vesile olabilirsiniz" diye konuştu.