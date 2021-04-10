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Giriş Tarihi: 11.4.2021 06:59

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Bugün marketler açık mı, 11 Nisan saat kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros hafta sonu bakkal ve market çalışma saatleri!

Bu hafta sonu da sabah saatlerinden itibaren Pazar günü vatandaşların gündemine taşındı. Genelgede "10-11 Nisan 2021 Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" soruları yanıt bulmuştu. Bakanlık, Cuma akşamı başlayan ve Pazartesi saat 05.00’da sona erecek olan kısıtlama sürecinde bakkal, manav, kasap gibi işletmelerin de belirli saatlerde hizmet verebileceğini ifade etmişti. Öte yandan , , , gibi birçok marketin resmi sitesi üzerinden çalışma saatlerini yayımladığı biliniyor. Sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarını karşılaması gereken vatandaşlar "Marketler açık mı, saat kaça kadar?" gibi soruların yanıtını aramaya başladı.

Hafta sonu market çalışma saatleri yeniden milyonların gündemindeki yerini aldı. Cumartesi ve Pazar günleri uygulanan kısıtlama sürecinde çeşitli nedenlerle kasap, market ve manav gibi işletmelerde alışveriş yapması gereken vatandaşlar "10-11 Nisan Bugün Marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" sorularına ilişkin yanıtı arıyor. Bilindiği üzere sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge üzerinden market çalışma saatleri duyurulmuş "Bugün marketler saat kaça kadar açık?" sorusunun yanıtı da verilmişti. İşte A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros marketlerin çalışma saatleri ve tüm detaylar…

BUGÜN MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Riskli illerimizde uygulamaya geçen hafta sonu sokağa çıkma yasağında 2021 market çalışma saatleri vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bu kapsamda Cumartesi ve Pazar gününün tamamını kapsayacak olan kısıtlamada kişiler belirli saat aralıklarında kasap, bakkal, manav gibi işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor. Bu tür işletmeler saat 10.00'dan belirlenen saate kadar hizmet verebiliyor.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta sonu kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor.

Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

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BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

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Bugün marketler açık mı, 11 Nisan saat kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros hafta sonu bakkal ve market çalışma saatleri!
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