Bugün marketler açık mı, 11 Nisan saat kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros hafta sonu bakkal ve market çalışma saatleri!

Hafta sonu market çalışma saatleri yeniden milyonların gündemindeki yerini aldı. Cumartesi ve Pazar günleri uygulanan kısıtlama sürecinde çeşitli nedenlerle kasap, market ve manav gibi işletmelerde alışveriş yapması gereken vatandaşlar "10-11 Nisan Bugün Marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" sorularına ilişkin yanıtı arıyor. Bilindiği üzere sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge üzerinden market çalışma saatleri duyurulmuş "Bugün marketler saat kaça kadar açık?" sorusunun yanıtı da verilmişti. İşte A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros marketlerin çalışma saatleri ve tüm detaylar…

BUGÜN MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Riskli illerimizde uygulamaya geçen hafta sonu sokağa çıkma yasağında 2021 market çalışma saatleri vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bu kapsamda Cumartesi ve Pazar gününün tamamını kapsayacak olan kısıtlamada kişiler belirli saat aralıklarında kasap, bakkal, manav gibi işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor. Bu tür işletmeler saat 10.00'dan belirlenen saate kadar hizmet verebiliyor.