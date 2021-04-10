Bunu yapanlar tespit edilecek! Boş araziye atık döktüler

Kocaeli Körfez İlçesi İlimtepe Yolu üzerinde boş araziye kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından henüz içeriği bilinmeyen bir atık döküldü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarda bulunması üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesi İlimtepe yolu üzerindeki boş alana bırakılan atıkla ilgili adli işlem başlattı. Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, iletilen şikâyete istinaden 7 Nisan Çarşamba günü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik ekipleriyle birlikte ivedilikle alana geçildiği vurgulandı. Alana gri renkli, granül formada atıkların dökülmüş olduğu tespit edilirken söz konusu atıkların bulunduğu yerden kaldırılarak bertarafının sağlanmasına yönelik iş ve işlemlerin ivedilikle başlatıldığı ifade edildi.

İZAYDAŞ'TA BERTARAF EDİLECEK

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı "Söz konusu atıkların kim ya da kimler tarafından döküldüğünün tespitine yönelik gerekli adli işlemlerin yürütülmesi hususunda konu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Savcılık Makamına iletilmiş olup, atıklardan kaynaklanabilecek çevresel risklerin bir an önce ortadan kaldırılması için söz konusu atıklar 09.04.2021 tarihinde Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Körfez Belediyesi teknik ekipleri nezaretinde kamyonlarla bulunduğu yerden kaldırılarak bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a nakledilmiştir.

SORUMLULARA İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Savcılık Makamınca yürütülecek soruşturma tamamlanıncaya kadar atıklar İZAYDAŞ' tesisleri içerisinde uygun bir alanda geçici olarak bekletilmekte olup, soruşturmanın tamamlanmasına müteakip bu atıkların bertarafı sağlanacak olup ve sorumlular hakkında yetkililer tarafından İdari yaptırım uygulanacaktır"