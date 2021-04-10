Çiftlik işleten 2 kişi tarihi eser kaçakçılığından yakalandı

Zile'de çiftlik işleten 2 kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı duyumu üzerine harekete geçen Jandarma 2 şüpheliyi yakalarken 4 adet Tarihi eser niteliği taşıyan obje, 2 adet Tabanca, 3 adet şarjör, 167 adet tabanca mermisi ele geçirildi



Tokat Zile İlçesi Hacılar Köyünde Çiftlik işleten 2 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı duyumu alınması üzerine 6 Nisan salı günü Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat, KOM ve Zile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli 2 kişiyi yakaladı. Ayrıca 4 adet Tarihi eser niteliği taşıyan obje, 2 adet Tabanca, 3 adet şarjör, 167 adet tabanca mermisi ele geçirilirken 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.