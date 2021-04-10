Cinayet 10. yılında çözüldü

Gaziantep'te 28 Haziran 2011 tarihinde evinden ayrılıp kendisinden bir daha haber alınamayan 30 yaşındaki 2 çocuk annesi Leyla Ganigülü'nün ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. Polisin yaptığı çalışmada izine rastlanmayan kadının öldürüldüğü değerlendirildi. Aradan uzun süre geçmesine rağmen dosyası bekleyen kadının akıbetinin belirlenmesi için İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğünde kurulan özel ekip tarafından dosyası yeniden açıldı.

Özel ekibin dosyada yaptığı detaylı incelemenin ardından teknik ve fizik takipler sonucunda genç kadının kaybolduğu dönemde görüştüğü kişiler belirlenerek ifadelerine başvuruldu. Polisin tek tek görüştüğü 50'den fazla kişi arasında durumu şüpheli bulunan 7 kişi gözaltına alınarak sorgulandı. Yapılan sorgu ve incelemede şüphelilerden emlakçı M.N.A'nın kadının kaybolduğu gün en son görüştüğü kişi olduğu tespit edildi. Kadınla ilişkisi de olduğu belirlenen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "Kastan adam öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.