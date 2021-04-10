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Giriş Tarihi: 10.4.2021 18:43 Son Güncelleme: 10.4.2021 18:44

Çocukları pozitif olan karantinadaki işe giderken yakalandı

İHA
Çocukları pozitif olan karantinadaki kadın işe giderken yakalandı

'da çocukları olan ve kendisinin de karantinada olması gereken sürücü işe gitmek için evinden çıktı. Polis denetiminde 'Riskli' grupta olduğu anlaşılan kadın kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekmeyin ya, sanki suç işledik, çek çek daha yakından çek” diyerek tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri ve İl Salgın Denetim ekipleri Gülsüm T. (46) idaresindeki otomobili durdurdu.

KARANTİNADA OLMASI GEREKTİĞİ ANLAŞILDI

Polis ekipleri kadın sürücünün ve aracın evrak sorgulamasını yaparken, İl Salgın Denetim ekipleri kadının HES Kodu sorgulamasını yaptı. 2 çocuğu koronavirüslü olan kadının karantinada olması gerektiği anlaşıldı.

ARACINDAN İNDİRİLİP AMBULANSA ALINDI

HES Kodu sorgulaması "Risklidir" çıkan kadın 10 günlük ev karantinasını ihlal edince uygulama noktasına 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Aracından indirilen kadın ambulansla Cemalettin Aksaray-i Yurt Müdürlüğü'ne götürüldü.

VURDUMDUYMAZLIĞI PES DEDİRTTİ

Gülsüm T.'nin 10 gün süreyle karantinada tutulacağı öğrenildi. Ambulansa binerken kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösteren kadın sürücü, "Çekmeyin ya, sanki suç işledik, çek çek daha yakından çek" dedi.

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Çocukları pozitif olan karantinadaki kadın işe giderken yakalandı
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