Çocukları pozitif olan karantinadaki kadın işe giderken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri ve İl Salgın Denetim ekipleri Gülsüm T. (46) idaresindeki otomobili durdurdu.

KARANTİNADA OLMASI GEREKTİĞİ ANLAŞILDI

Polis ekipleri kadın sürücünün ve aracın evrak sorgulamasını yaparken, İl Salgın Denetim ekipleri kadının HES Kodu sorgulamasını yaptı. 2 çocuğu koronavirüslü olan kadının karantinada olması gerektiği anlaşıldı.