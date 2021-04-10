"Çok yüksek riskli" Samsun ve çevre illerde sessizlik hakim

Samsun'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Uygulama kapsamında kentin en işlek noktalarından İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı'nda kısıtlamanın başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Yağışlı ve soğuk havanın da etkili olduğu, son açıklanan verilere göre her 100 bin kişide 678,72 vaka bulunan kentte polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

ÇANKIRI

Kovid-19 risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Çankırı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonunu sakin geçiriyor.

Kent merkezindeki Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı sessiz günlerinden birini yaşıyor.

Polis ekipleri, kent genelinde denetimlere devam ediyor.

ÇORUM

Çorum'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamın uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim.

Hava sıcaklıklarının sıfır dereceye yakın seyrettiği kentte vatandaşlar büyük oranda kısıtlamaya uyuyor.

Polis ekipleri kent merkezinde oluşturulan noktalarda olası ihlallere karşı denetimlerini sürdürüyor.

TOKAT

Tokat da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Kent merkezinin işlek noktalarından Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaş ve araç trafiği azaldı.

Jandarma ve polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

AMASYA

Amasya'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek bölgelerinden Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı boş kaldı.

Polis ve zabıta ekipleri, kapalı olması gereken iş yerleri ile paket servis hizmeti veren işletmeleri kontrol etti.

Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri farklı noktalarda denetim yaparken, belediye ve camilerden ise vatandaşlara evlerde kalmaları çağrısında bulunuldu.