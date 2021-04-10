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Giriş Tarihi: 10.4.2021 17:44 Son Güncelleme: 10.4.2021 17:47

'da unutuldu! İnsanlar tarihi köprüye akın etti

İHA
Diyarbakır'da koronavirüs unutuldu! İnsanlar tarihi köprüye akın etti

Ülke genelinde hızla artan vakaları vatandaşları ve yetkilileri endişelendirirken, 'da hafta sonu çekilen görüntüler tedirgin etti. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar ne sosyal mesafeye dikkat etti, ne de maske kuralına. Tarihi On Gözlü Köprüsü'nde ortaya çıkan bu görüntüler ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Türkiye'de son haftalarda artışa geçen koronavirüs vaka sayıları birkaç gündür 50 binin üzerinde seyrediyor. Vaka artışı, alınan tedbirlerle önlenmeye çalışılırken, bazı vatandaşların umursamaz tavırları herkesi tedirgin ediyor.

KURALLARA UYMADILAR

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü'yü gezmeye giden vatandaşların çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

HER GÜN YÜZLERCE KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Mervaniler tarafından 1065 tarihinde yaptırılan ve Kırklar Dağı'nın eteğinde Dicle Nehrinin iki yakasını birbirine bağlayan tarihi On Gözlü Köprü, yerli ve yabancı turistlerin Diyarbakır'daki en önemli uğrak yerlerinden biri olmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER TEDİRGİN ETTİ

Hafta sonları vatandaşların zamanlarını geçirmek için tarihi köprüyü tercih edince oluşan kalabalıkta sosyal mesafe de unutuldu. Vatandaşların çoğunluğu maske kuralına uymazken, ortaya çıkan görüntüler herkesi tedirgin etti ve tepki çekti.

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Diyarbakır'da koronavirüs unutuldu! İnsanlar tarihi köprüye akın etti
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