Diyarbakır'da koronavirüs unutuldu! İnsanlar tarihi köprüye akın etti

Türkiye'de son haftalarda artışa geçen koronavirüs vaka sayıları birkaç gündür 50 binin üzerinde seyrediyor. Vaka artışı, alınan tedbirlerle önlenmeye çalışılırken, bazı vatandaşların umursamaz tavırları herkesi tedirgin ediyor.
KURALLARA UYMADILAR
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü'yü gezmeye giden vatandaşların çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
HER GÜN YÜZLERCE KİŞİ ZİYARET EDİYOR
Mervaniler tarafından 1065 tarihinde yaptırılan ve Kırklar Dağı'nın eteğinde Dicle Nehrinin iki yakasını birbirine bağlayan tarihi On Gözlü Köprü, yerli ve yabancı turistlerin Diyarbakır'daki en önemli uğrak yerlerinden biri olmaya devam ediyor.