Emziren anne oruç tutabilir mi? Emzirince oruç bozulur mu?

Ramazan ayında oruç tutmak isteyen emziren anneler gün içerisinde emziren anne oruç tutabilir mi sorusuna yanıt arıyor. Tam 1 ay süren oruç ibadetini yerine getirmek isteyen kadınlar bebek emzirmenin orucu bozup bozmadığını merak ederken ''Emziren anne oruç tutabilir mi? Bebek emzirmek orucu bozar mı?'' sorularına yanıt arıyor. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza edebilirler.
On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar bilgilerini tazelemek adına, orucu bozan durumları merak ediyor. Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilirken konuya yönelik detaylar şöyle;
Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlere göre, Ramazan ayında eğer bir kişi hasta ise, orucunun tutması sağlık açısından tavsiye edilmez. Ancak o kişi iyileştiğinde Ramazan ayında tutamadığı orucu kaza etmesi gerekmektedir.
Bebek emzirmek orucu bozmaz. Emzirilen bebek kaç aylık olursa olsun bu hüküm değişmez. Yani bebek emziren annelerin de oruç tutması için hiçbir engel yoktur.
Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlere göre, Ramazan ayında eğer bir kişi hasta ise, orucunun tutması sağlık açısından tavsiye edilmez. Ancak o kişi iyileştiğinde Ramazan ayında tutamadığı orucu kaza etmesi gerekmektedir.
Oruç, nefsin isteklerinden iradî olarak uzak durma olması yönüyle bir irade eğitimine, açlık ve susuzluğun verdiği sıkıntıya dayanma yönüyle de bir sabır eğitimine dönüşmektedir. İnsanın hayatta başarılı olabilmesi için irade hâkimiyeti ve güçlükler karşısında dayanabilme gücü de önemli bir role sahiptir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde oruç etkili bir yoldur. Ramazan orucu zahiren bakıldığında, bir yıl boyunca çalışan vücut makinesinin dinlenmeye ve bakıma alınması gibidir.