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Giriş Tarihi: 10.4.2021 14:40

Engelliler, polisler için çalıp söyledi

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Engelliler, polisler için çalıp söyledi

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, kendilerini ziyaret eden polislerle keyifli zaman geçirdiler. Polislerle birlikte oyuncak yapan, resim boyayan engelliler, sundukları müzik şöleninde misafirleriyle doyasıya eğlendi.

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında Toplum Desteklik Polislik Şube Müdürlüğü ile Motosikletli Polis Timleri (Yunus polisleri) Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nı ziyaret etti. Yoğun bir ilgiyle karşılanan polisler, atölyeleri tek tek dolaşıp kursiyerlerle birlikte derse girdi. Eğitimler hakkında bilgi alan polisler, onlarla birlikte etkinliklere katıldı. Engelliler ders sırasında yaptıkları ahşap oyuncak, yağlı boya, kilden dekoratif eşyaları polislere hediye etti.



YARARLI BİR GÜN OLDU

Ziyaretin sonunda ise müzik sınıfında misafirler için müzik şöleni düzenlendi. "Engellileri Aşalım" müzik grubu mini bir konser verdi. Polisler, kendileri için çalınan şarkılara kimi zaman söyleyerek kimi zaman da oynayarak eşlik etti. Müziğin ritmine kendini kaptıran çocuklar, gönüllerince eğlendi. Anlamlı bir zaman geçirilen günün sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

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Engelliler, polisler için çalıp söyledi
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