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Haberler Yaşam Haberleri Epilepsi hastası oruç tutabilir mi? Epilepsi orucu bozar mı?
Giriş Tarihi: 10.4.2021 17:01

hastası oruç tutabilir mi? ?

Epilepsi hastası oruç tutabilir mi? Epilepsi orucu bozar mı?

hastaları mübarek ramazan ayıyla birlikte oruç tutmayla ilgili araştırmalara başladı. Halk arasında sara hastalığı olarak da bilinen kronik (uzun süreli) bir hastalık olan epilepsi oruçta nöbet tetiklemesine sebep olabiliyor. Epilepsi tanısı konmuş ve tedavi altındaki bazı hastaların oruç tutmak için uzman doktora danışmaları gerekiyor. Oruç ibadeti yerine getirilirken bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiği bilinir. Buna göre; ? ? İşte detaylar…

Mübarek Ramazan ayında bol bol ibadet edilecek, dualar okunacak ve oruç tutulacak. İslam alemi için manevi değeri yüksek olan on bir ayın sultanı Ramazan ayında hastası olan vatandaşlar oruç tutmak isterlerken internet üzerinden epilepsisi olanlar oruç tutabilir mi, epilepsi hastaları oruç tutabilir mi, oruçları bozulur mu gibi çeşitli sorulara yanıt arıyor. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, epilepsinin oruç üzerindeki etkisini öğrenmek istiyor. Buna göre; ? ?

EPİLEPSİ HASTASI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Halk arasında 'Sara' hastalığı olarak bilinen epilepsi, sinir hücrelerinden çıkan aşırı uyarılma ile beyin fonksiyonlarının bozulmasını tanımlayan vücudun anormal ritmik kasılmaları ile seyreden her yaş grubunda görülen hastalıklardan biridir. Oruç tutmak isteyen vatandaşlar oruç tutabilir mi, epilepsi orucu bozar mı gibi sorulara yanıt ararken detaylı bilgiye ulaşmaya çalışıyor.

Epilepsi hastası oruç tutabilir mi? Epilepsi orucu bozar mı?

EPİLEPSİ HASTASI ORUÇ TUTABİLİR Mİ? EPİLEPSİ ORUCU BOZAR MI?

hastaları oruç tutmak istiyorlarsa uzman hekimlerine danışmaları gerekiyor. Epilepsi nöbetlerini etkileyen en önemli faktörlerden birinin açlık ve uykusuzluk olduğu unutulmamalıdır.

Epilepsi hastası oruç tutabilir mi? Epilepsi orucu bozar mı?

EPİLEPSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bilinç kaybı, geçici kafa karışıklığı

Görünür bir sebep olmaksızın aniden düşme

Vücutta ani kasılmalar, kollarda ve bacaklarda kontrol edilemeyen sarsılma hareketleri

Korku, kaygı veya deja vu gibi psişik belirtiler

Belirgin bir uyaran olmaksızın ani göz kırpma nöbetleri

Ellerde ve ayaklarda kısmı şekilde kontrolsüzlük

Kendisine sorulan şeylere yanıt verememe, kısa bir süre iletişim kuramama

Baş sallama hareketleri (seri şekilde)

Sabit bir noktaya bakmak

Mide bulantısı

Ani olarak ortaya çıkan yoğun korku ve endişe hali

Geçici kafa karışıklığı

Epilepsi hastası oruç tutabilir mi? Epilepsi orucu bozar mı?

ORUCUN ÖNEMİ NEDİR?

Oruç, nefsin isteklerinden iradî olarak uzak durma olması yönüyle bir irade eğitimine, açlık ve susuzluğun verdiği sıkıntıya dayanma yönüyle de bir sabır eğitimine dönüşmektedir. İnsanın hayatta başarılı olabilmesi için irade hâkimiyeti ve güçlükler karşısında dayanabilme gücü de önemli bir role sahiptir.

Epilepsi hastası oruç tutabilir mi? Epilepsi orucu bozar mı?

Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde oruç etkili bir yoldur. Ramazan orucu zahiren bakıldığında, bir yıl boyunca çalışan vücut makinesinin dinlenmeye ve bakıma alınması gibidir.

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Epilepsi hastası oruç tutabilir mi? Epilepsi orucu bozar mı?
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