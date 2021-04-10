Eyüpsultan Camii gül kokacak! Ramazan ayı hazırlıkları tamamlandı

Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra İslam aleminin en önemli dördüncü merkezi olarak sayılan Eyüpsultan Camii'nde Ramazan ayı hazırlıkları tamamlandı. Eyüpsultan Camii, Müslümanlar için onbir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı öncesinde temizlenerek gül suyuyla yıkandı.

İslam aleminin en önemli sembollerinden biri olan Eyüpsultan Camii'nde Ramazan ayı hazırlıklar tamamlandı. Eyüpsultan Camii, önce Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı dezenfekte ekipleri tarafından uçtan uca temizlendi ardından da gül suyuyla yıkanarak benzersiz bir kokuya büründü. Çalışmaları yerinden takip eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken "Eyüpsultan Camii islam aleminin ve ülkemizin en önemli merkezlerinden biri tanesi. Bu sebeple camimizin hem içini hem dışını gül suyuyla temizleyip, Ramazan ayına hazırladık" ifadelerini kullandı.

RAMAZAN ÇOŞKUSUNA YENİ SOLUK



Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayı kutlamalarına yeni bir soluk kazandırılacağını ifade eden Köken "Sabah 10'da mukabele ile başlayan Ramazan etkinliklerimiz gün içinde farklı içerikteki programlarla gece 22.00'ye kadar sürpriz konuklarla devam edecek. Mahallelerde evlere sıcak yemek dağıtımı hizmetimiz var. Ramazan öncesi 10 bin adet Ramazan gıda paketlerinin dağıtımını yaptık. Bu esnada yine gelirse talepler onlara da cevap verecek ekiplerimiz hazır. Aynı zamanda iftara 10 dakika kala trafik sıkışıklığı olan kavşaklarda da, yine küçük iftariyeliklerle araçlarının içinde kalan, evlerine gitmekte geciken vatandaşlarımıza da hizmet vereceğiz" diye konuştu.