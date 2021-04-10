Fmf hastaları mübarek ramazan ayıyla birlikte oruç tutmayla ilgili araştırmalara başladı. Halk arasında Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığı olarak da bilinen FMF, kronik (uzun süreli) bir hastalıktır. Fmf tanısı konmuş ve tedavi altındaki bazı hastaların oruç tutmak için uzman doktora danışmaları gerekir. Oruç ibadeti yerine getirilirken bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiği bilinir. Buna göre; Fmf hastaları oruç tutabilir mi? Akdeniz Ateşi Hastalığı FMF orucu bozar mı?

İslam alemi Ramazan ayında bol bol ibadet edecek, dualar okuyacak ve oruç tutacak. Müminler için manevi değeri yüksek olan on bir ayın sultanı Ramazan ayında Fmf hastası olan vatandaşlar oruç tutmak isterlerken internet üzerinden fmf hastaları oruç tutabilir mi, Akdeniz Ateşi Hastalığı FMF orucu bozar mı gibi çeşitli sorulara yanıt arıyor. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, FMF yani Akdeniz Ateşi Hastalığının oruç üzerindeki etkisini öğrenmek istiyor. Buna göre; Fmf hastaları oruç tutabilir mi? Akdeniz Ateşi Hastalığı FMF orucu bozar mı?

FMF HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Ailevi Akdeniz Ateşi, tekrarlayan ateşlere, karın, akciğerler ve eklemlerde ağrılı iltihaplanmaya neden olan genetik bir hastalıktır. Ailevi Akdeniz Ateşi; genellikle Akdeniz kökenli insanlarda görülen kalıtsal bir hastalıktır. Oruç tutmak isteyen vatandaşlar fmf hastaları oruç tutabilir mi, fmf orucu bozar mı gibi sorulara yanıt ararken detaylı bilgiye ulaşmaya çalışıyor.