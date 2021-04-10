Gaziden ünvanına yakışan başarı

PKK'lı teröristlere karşı 2015 yılında gerçekleştirilen Hendek operasyonunda polis özel harekatçı Hilmi Köse, Mardin Nusaybin'de girdiği silahlı çatışmada en yakın silah arkadaşı gözünün önünde şehit olurken, kendisi de üzerine atılan el yapımı bomba ile sol kolu parçalandı.

Bacağından ve leğen kemiğinden alınan 20 santimetre kemik ve derilerle kolundan 16 kez ameliyat geçiren gazi polis, "aşk" dediği mesleğine dönebilmek için tam 16 kez ameliyat geçirdi. 20 yıldır atış yaptığı sol eli ve kolunu kaybederek yüzde 80 engelli olan gazi, inat edip meslekten kopmamak için atışlarda sağ elini kullanmaya başladı. Köse, Emniyet Teşkilatının 176. Kuruluşu yıldönümünü taçlandırarak Türkiye geneli atış turnuvasında ilk beşe girdi.

Polis özel harekatçı Hilmi Köse 1998 yılında büyük sevgi beslediği polis özel harekata girdi ve yıllarca Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütlerine yönelik çok sayıda başarılı operasyonda yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce PKK'lı teröristlere karşı ortak olarak gerçekleştirilen Sur, Cizre ve Nusaybin merkezli çukur, barikat operasyonlarında yine en ön saflarda mücadele eden Köse, 2015'de Mardin Nusaybin'de girdiği silahlı çatışmada en yakın silah arkadaşı yanında şehit düştü. Saldırıda üzerine atılan el yapımı bomba ile sol kolu parçalanan Köse, gazi oldu.

16 KEZ AMELİYAT GEÇİRDİ



Gazi özel harekatçı Hilmi Köse'nin kopma derecesine gelen sol kolu tedavi edilerek bir an önce tekrar göreve dönmesi için 16 ameliyat geçirdi. Sol kolundaki iki kemik paramparça olan gazinin sağ ayağında ve leğen kemiğinden alınan 20 santim kemik ve deriler koluna nakledildi. Bu süreçte içindeki vatan ve millet sevgisiyle umudunu ve azmini hiç kaybetmeyen Köse, tüm zorluklarıyla tedavisine devam ederken, bir yandan da sağ kolunu geliştirmeye başladı. 20 yıl sol eliyle profesyonelce kullandığı silahını tutamayan gazi sağ eliyle mesleğe yeni katılmış gibi silah eğitimlerine başladı.

ISRARLA HAREKATA KATILDI



Hilmi Köse, yüzde 80 oranında hareket kabiliyeti kaybolan sol kolu sebebiyle Gazi olarak tekrar yuvası olarak gördüğü Özel Harekat Başkanlığına geri döndü. Amirlerine yaptığı büyük ısrar neticesinde silah arkadaşlarının görev yaptığı Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerine giderek onlara destek oldu. Gazi polis özel harekatçı Hilmi Köse, gururla taşıdığı Gazilik unvanına yakışacak bir başarıya da imza attı. Türk Polis Teşkilatının 176'ncı Kuruluşun Yıldönümü sebebiyle Emniyet teşkilatı içerisinde düzenlenen Atış yarışmasına katılarak birçok meslektaşını geride bıraktı. 20 yıl hiç silah tutmadığı sağ eliyle atışlara katıla gazi, Türkiye beşincisi oldu.

"O AN HALEN GÖZÜMÜN ÖNÜNDE"



Gazi polis özel harekatçı Hilmi Köse, yaralanmasını ve yaşadığı zorlu süreci SABAH'a anlattı. Gazi olduğu günü unutamadığını ve silah arkadaşının gözleri önünde şehit olduğunu kaydeden Köse, şunları söyledi:



"Teröristlerden Mardin Nusaybin'nin yüzde 80'i temizlemiştik. Terör örgütünün sıkıştığı bir bölgeydi. Barikatın arkasında bomba düzeneğine bağlı kablo vardı. Bu kabloyu kesip barikatı açıp zırhlıları sokmamız gerekiyordu. 3 arkadaşımla beraber barikatlardan atlayıp kablonun olduğu noktaya gelip kestik. Daha önce ki tecrübelerimizden kablonun ucunda teröristlerin olduğunu bildiğimiz için onları etkisiz hale getirmek için yöneldik. Teröristlerle çatışmaya girdik ve 3 teröristi etkisiz hale getirdik. Duvarın arkasından küçük boy yangın söndürme tüpünün kafama doğru geldiğini görünce sol elimle müdahale ettim. Koluma değmesiyle şiddetli şekilde patladı ve sol kolum kopma noktasına geldi. O sırada yere düştüm. Yanımdaki arkadaşım Mesut Demirkıran çatışmaya devam ettiği sırada gözümün önünde şehit düştü" dedi.

YARALI POLİSE TERÖRİSTLER 9 EL BOMBASI, 3 EL YAPIMI BOMBA ATTI



Teröristlerle çatışmanın 45 dakika sürdüğünü söyleyen Gazi polis, "Benim sağ tarafıma sürekli mermi gelmeye başladı. Şehadet getirmeye başladım. Sol tarafıma doğru yuvarlanarak bulunduğum bölgeden ayrılmaya başladım. Benim vurulduğum noktaya 9 el bombası, 3 el yapımı bomba atarak oradan çıkarmak istemediler. Bir arkadaşım sürünerek yanıma geldi. Arkadaşıma 'beni bırak git. Beni buradan çıkaramazsın. Sende vurulacaksın' dedim. Arkadaşım da 'gerekirse beni de vursunlar, beraber çıkacağız ya da beraber şehit olacağız' dedi. Diğer arkadaşlarımın çatışarak teröristleri etkisiz hale getirmesiyle 45 dakika sonra çıkabildik" diye konuştu.

'İYİ TETİĞİNE DE BİZ BASALIM'



Zorlu tedavi sürecinden sonra tekrar göreve döndüğü anlatan Hilmi Köse, özel harekat polisinin silahla atış yapmadan duramayacağını aktardı. Amirleri ve silah arkadaşlarının desteğiyle tekrar atış yapabildiğini belirten Köse, sözlerine şöyle devam etti: "İyileşmemin ardından göreve başladım. Atış için beni götürdüler. 20 yıl boyunca sol elimi kullandım. Sol elimde yüzde 80 engelli duruma düşünce sağ elimle atış yapmaya başladım. Arkadaşım şarjöre mermi bastı ve tabancaya taktı. Atıp yatağına fişeği sürdü. Sonra silahı elime verdi. Sonra arkadaşım bana 'iyi tetiği de biz basalım' dedi. Ol sözü hiç unutmuyorum. Bir gün akşam şarjörü elime aldım. İçine tutarak mermi koydum. Elimle kabzayı sıkıştırarak çektim fişeği ağzına aldı. Sabaha kadar uyuyamadım. Sabah daireye gidip hemen arkadaşlarla atış alanına gittik. Bütün her şeyi kendim yaparak atışı gerçekleştirdim. Sonra arkadaşım, 'endimi bırakmamam için o kelimeyi söylediğini anlattı. Müdürlerim, arkadaşlarım hep destek oldular." dedi.