Gümüşhane’de uyuşturucuya geçit yok

Samsun'dan Gümüşhane'ye uyuşturucu getiren kişiler, Torul'da polisin kontrol noktasında kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin aracında 499 adet sentetik hap ve 10,87 gram bonzai ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Polis ekipleri araçta bulunan uyuşturucuyu "polis haftası 176 yıl" olarak sergiledi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Gümüşhane'ye uyuşturucu madde getirebileceği değerlendirilen bir araç, yapılan teknik takip sonucu Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Torul ilçesi girişindeki kontrol noktasında durduruldu.

Araçta yapılan aramada arka koltuğun altına gizlenmiş 36 tablet halinde toplam 499 adet sentetik ecza hap ve daralı ağırlığı 10,87 gram olan bonzai maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan T.T. ve S.K. isimli şüpheliler ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından haklarında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan işlem yapılan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri araçta bulunan uyuşturucuyu "polis haftası 176 yıl" olarak sergiledi.