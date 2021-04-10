Güvenlik görevlisi vergi dairesinde intihar etti

Olay, saat 08.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesindeki Vergi Dairesi Başkanlığı'nda meydana geldi. Mesai değişimi için sabah işe gelen güvenlik görevlisi, meslektaşı Adem Gül'ü kanlar içerisinde buldu. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası başından vurulduğu belirlenen güvenlik görevlisi Gül'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis yaptığı incelemede Adem Gül'ün beylik tabancası ile intihar ettiğini belirledi. Soruşturma sürüyor.