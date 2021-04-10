Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Güvenlik görevlisi vergi dairesinde intihar etti
Giriş Tarihi: 10.4.2021 10:15

Güvenlik görevlisi vergi dairesinde intihar etti

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Güvenlik görevlisi vergi dairesinde intihar etti

’nda çalışan güvenlik görevlisi 43 yaşındaki , tabancası ile başına ateş ederek intihar etti.

Olay, saat 08.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesindeki Vergi Dairesi Başkanlığı'nda meydana geldi. Mesai değişimi için sabah işe gelen güvenlik görevlisi, meslektaşı Adem Gül'ü kanlar içerisinde buldu. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası başından vurulduğu belirlenen güvenlik görevlisi Gül'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis yaptığı incelemede Adem Gül'ün beylik tabancası ile intihar ettiğini belirledi. Soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Güvenlik görevlisi vergi dairesinde intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA